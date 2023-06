L’annata straordinaria e solo per poco non trionfale nella massima competizione europea per club ha portato un gran beneficio ai nerazzurri.

L’Inter ha disputato una Champions League di altissimo livello che ha portato tante decine di milioni di euro nelle casse societarie. Un altro grande effetto dell’approdo in finale è la scalata nel ranking UEFA: i nerazzurri sono ora in seconda fascia mentre all’inizio della stagione conclusasi ieri si trovavano in terza. Trovarsi nelle prime due fasce riduce sensibilmente il rischio di essere sorteggiati in gironi proibitivi come tra l’altro era quello di quest’anno con Barcellona e Bayern Monaco.

esultanza a fine gara Inter

Ecco la composizione delle fasce prima dell’inizio dei preliminari.

FASCIA 1: Manchester City, Barcellona, Bayern Monaco, Napoli, PSG, Benfica, Feyenoord, Siviglia;

FASCIA 2: Real Madrid, Manchester United, INTER, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal;

FASCIA 3: Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Milan, Lazio, Stella Rossa, Real Sociedad, Celtic, Newcastle;

FASCIA 4: Union Berlino, Lens (da completaare).

