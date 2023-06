Alessandro Costacurta ha parlato dopo la sconfitta dell’Inter nella finale di champions League contro il Manchester City

Ai microfoni di Sky Sport, l’ex calciatore del Milan Alessandro Costacurta commenta così la prestazione dell’Inter nella finale di Champions League:

LE PAROLE- «L’Inter ha fatto una grande partita, ma nel momento in cui gli inglesi sono incappati nella crisi difensiva è mancato il gol. È quello il grande rimpianto. I nerazzurri hanno dimostrato che il calcio italiano sta tornando. Un Manchester City così non lo ritroveremo, l’Inter deve veramente pensare in grande»

L’articolo Costacurta: «L’Inter deve pensare in grande, mentre il City…» proviene da Inter News 24.

