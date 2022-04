Ritorno dei quarti di finale di Champions League, Liverpool contro Benfica: queste le probabili formazioni.

Torna la Champions League con il ritorno dei quarti di finale, Liverpool-Benfica si è chiusa all’andata in Portogallo con il 3-1 per gli uomini di Klopp. Ma l’allenatore dei reds non vuole sentire cali di concentrazione.

La formazione è la seguente: Allison in porta, Alexander Arnold a destra e Tsimikas a sinistra. Nel mezzo Konaté e Van Dijk. Keita, Fabinho e Henderson compongono la mediana. In attacco Salah, Diogo Jota e Luis Diaz compongono il tridente.

Benfica, è difficile l’impresa che aspetta la squadra portoghese ribaltare il 3-1 all’andata non è affatto semplice. Per quanto riguarda la formazione, Vlachodimos sarà il portiere. Giliberto e Grimaldo i terzini da destra a sinistra. Otamendi e Vertonghen il duo difensivo. Rafa Silva ed Everton saranno le ali del centrocampo, con una mediana composta da Taarabt e Weigl. Davanti Goncalo Ramos accompagna Nunez.

