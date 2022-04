Atletico Madrid, il centrocampista Koke parla in conferenza stampa del match contro il Manchester City di domani.

Koke, mediano dell’Atletico Madrid, parla del match di domani del ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il centrocampista spagnolo spiega le sensazioni che prova: “Siamo entusiasti di essere ai quarti di finale di Champions, sento il profumo e l’atmosfera ed è quella che ho provato nel 2014, quando siamo riusciti a eliminare in casa il Barcellona.” Aggiunge Koke: “Speriamo che una notte simile possa ripetersi.”

Pallone Champions League

Koke spiega il piano contro il Manchester City: “Abbiamo un piano e siamo dentro questo piano. Sappiamo che il City gestisce il pallone e attacca in spazi piccoli per far male. Siamo concentrati per vincere, fuori dicano quel che vogliono, ma noi puntiamo a vincere.” Così conclude la conferenza stampa il forte centrocampista dell’Atletico Madrid.

