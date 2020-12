Champions League: oggi Mönchengladbach-Inter e Atalanta-Midtjylland

Questa sera comincia il quinto turno della fase a gironi della Champions League e ci sono in campo le due squadre italiane dai colori nerazzurri, vale a dire Inter e Atalanta. Entrambe sono abbastanza inguaiate, ma sono soprattutto gli uomini di Antonio Conte a stare messi peggio, tanto che la qualificazione agli ottavi di finale non dipende solo da loro, ma anche dai risultati degli avversari.

L’Inter, infatti, è ultima nel Gruppo B con soli 2 punti frutto di due pareggi, mentre le altre due partite disputate, quelle contro il Real Madrid, si sono concluse con due sconfitte. Il Borussia Mönchengladbach è invece al comando del girone con 8 punti, ottenuti grazie a due vittorie e due pareggi, mentre il Real è secondo con 7 punti, grazie a due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Al terzo posto c’è lo Shakthtar di Donetsk con 4 punti (una vittoria, un pareggio, una sconfitta).

Se non vuole perdere completamente il treno per l’Europa e non disputare nemmeno l’Europa League, l’Inter non può assolutamente perdere né questa né la prossima partita contro lo Shakhtar. Il Borussia Mönchengladbach ha però una motivazione in più, perché vincendo oggi si assicurerebbe il passaggio del turno con una giornata di anticipo. All’andata è finita 2-2 a San Siro, oggi si gioca in Germania e la partita si può vedere in diretta tv dalle ore 21 solo se si è abbonati a Sky Sport.

Anche l’Atalanta stasera ha bisogno di una vittoria, ma in classifica è messa un po’ meglio. Infatti terza nel Gruppo D con 7 punti, gli stessi che ha l’Ajax e due in meno del Liverpool. In questo girone, dunque, ancora tutto è possibile per le prime tre squadre, mentre i danesi del Midtjylland sono spacciati non avendo neanche un punto, sono dunque mossi solo dall’orgoglio di voler ottenere almeno una vittoria in questa Champions.

Contro il Midtjylland c’è solo un precedente, che è quello dell’andata, match vinto dall’Atalanta per 4-0. La Dea deve dunque ripetersi contro i danesi, questa volta giocando in trasferta, poi andrà a giocare la sfida decisiva per la qualificazione con l’Ajax nell’ultimo turno della fase a gironi. La partita di stasera che comincia alle ore 21 si può vedere, oltre che su Sky Sport, anche in chiaro su Canale 5.

Qui di seguito vediamo il programma di tutte le partite di oggi valevoli per il quinto turno della Champions League 2020-2021:

Ore 18:55

Lokomotiv Mosca – Salisburgo (Gruppo A)

Shakhtar Donetsk – Real Madrid (Gruppo B)

Ore 21:00

Atalanta – Midtjylland (Gruppo D)

Atletico Madrid – Bayern Monaco (Gruppo A)

FC Porto – Manchester City (Gruppo C)

Liverpool – Ajax (Gruppo D)

Marsiglia – Olympiakos (Gruppo C)

Borussia Mönchengladbach – Inter (Gruppo B)

Clasifica Gruppo A:

Bayern Monaco 12

Atletico Madrid 5

Lokomotiv Mosca 3

Salisburgo 1

Classifica Gruppo B:

Borussia Mönchengladbach 8

Real Madrid 7

Shakhtar Donetsk 4

Inter 2

Classifica Gruppo C:

Manchester City 12

FC Porto 9

Olympiakos 3

Marsiglia 0

Classifica Gruppo D:

Liverpool 9

Ajax 7

Atalanta 7

Midtjylland 0