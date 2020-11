Europa League, risultati 4° turno: pari per il Milan, vincono Roma e Napoli

Si chiude con due vittorie e un pareggio il 4° turno d’Europa League 2020-2021: il Milan pareggia in Francia con il Lilla, mentre Napoli e Roma battono per 2-0 rispettivamente Rijeka in casa e Cluj in trasferta.

Lille-Milan 1-1

Il Milan di Stefano Pioli, inserito nel Gruppo H, pareggia 1-1 in Francia e ora si giocherà la qualificazione ai sedicesimi di finale nelle prossime due gare. In casa del Lille i rossoneri erano riusciti ad andare in vantaggio con Castillejo al 46’, ma la formazione di Galtier ha agguantato il pareggio al 65’ con Bamba (qui il servizio completo).

Napoli-Rijeka 2-0

Il Napoli di Gennaro Gattuso rimane da solo in vetta al Gruppo F di Europa League battendo i croati del Rijeka con il punteggio di 2-0 al San Paolo. Nella notte della commozione per la morte di Diego Armando Maradona, gli azzurri si portano in vantaggio al 41’ con un’autorete di Anastasio propiziata da Politano. Nel secondo tempo il gol del definitivo 2-0 porta la firma del messicano Lozano al 75’.

1

Cluj-Roma 0-2

Missione compiuta per la Roma di Paulo Fonseca, che si qualifica ai sedicesimi di Europa League con due turni di anticipo. Succede tutto nella ripresa con i giallorossi che si portano in vantaggio al 49’ grazie ad un’autorete di Debeljuh propiziata da Veretout. È lo stesso centrocampista ex Fiorentina a mettere a segno la rete del definitivo 2-0 al 67’.

Europa League, 4° turno: i risultati

Gruppo A

CSKA Sofia-Young Boys 0-1 34’Nsame (Y)

Cluj-Roma 0-2 49’Debeljuh (aut), 67’Veretout

Gruppo B

Molde-Arsenal 0-3 50’Pépé, 55’Nelson, 83’Balogun

Dundalk-Rapid Vienna 1-3 11’Knassmullner, 37′, 58’Kara (R), 63’Shields (rig,D)

Gruppo C

Bayer Leverkusen-Hapoel Beer Sheva 4-1 29’Schick, 48’Bailey (B), 58’Shviro (H), 76’Demirbay, 80’Alario (B)

Nizza-Slavia Praga 1-3 15’Lingr (S), 61’Gouiri (N), 64’Olayinka, 75’Sima (S)

Gruppo D

Standard Liegi-Lech Poznan 1-1 61’Ishak (L), 63’Tapsoba (S)

Rangers-Benfica 2-2 7’Arfield, 69’Roofe (R), 78’Gonçalo Ramos, 81’Pizzi (B)

Gruppo E

PSV-PAOK 3-2 4’Varela, 13’Tzolis (PA), 20’Gakpo, 51’Madueke, 53’Malen (PS)

Granada-Omonia 2-1 8’Suarez (G), 60’Asante (G), 73’A.Soro (G)

Gruppo F

Napoli-Rijeka 2-0 41’Anastasio (aut), 75’Lozano

AZ Alkmaar-Real Sociedad 0-0

Gruppo G

Braga-Leicester 3-3 4’Al Musrati (B), 9’Barnes (L), 24’Paulinho (B), 79’Thomas (L), 91’Fransérgio (B), 95’Albrighton (L)

AEK-Zorya Luhansk 0-3 61’Gromov, 76’Kabaiev, 86’Yurchenko (Z)

Gruppo H

Sparta Praga-Celtic 4-1 15’Edouard (C), 27’Hancko, 38′, 80’Julis, 94’Plavsic (S)

Lille-Milan 1-1 46’Castillejo, 65’Bamba

Gruppo I

Macabi Tel Aviv-Villarreal 1-1 45’Alex Baena, 47’Pesic

Qarabag-Sivasspor 2-3 8’Zoubir (Q), 40’Koné (rig, S), 51’Matic (Q), 58’Kayode, 79’Koné (S)

Gruppo J

LASK-Anversa 0-2 53’Refaelov, 83’Gerkens

Tottenham-Ludogorets 4-0 16′, 34’Carlos Vinicius, 63’Winks, 73’Moura

Gruppo K

Wolfsberg-Dinamo Zagabria 0-3 60’Maier, 75’Petkovic, 91’Ivanusec (D)

CSKA Mosca-Feyenoord 0-0

Gruppo L

Liberec-Hoffenheim 0-2 77’Baumgartner, 89’Kramaric (rig)

Gent-Stella Rossa 0-2 2’N.Petrovic, 58’Milunovic