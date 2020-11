Lille-Milan 1-1: a Castillejo risponde Bamba

Lille-Milan 1-1. Termina con il punteggio di parità il match valido per il quarto turno di Europa League, Gruppo H, tra i francesi del Lilla di Galtier e il Milan di Pioli (in panchina Bonera per via della positività al Covid del mister rossonero). Dopo la sconfitta sonora dell’andata, i rossoneri scendono in campo con l’obiettivo di uscire dal campo quantomeno con un punto e alla fine il risultato può andar bene così. Il primo tempo, infatti, è tutto di marca Lille che però non riesce a trovare la rete nonostante un paio di occasioni ghiotte. Il campo è un giudice inappellabile e ad inizio ripresa il Milan alla prima occasione punisce il Lille con la rete di Castillejo al 46’ (assist di Rebic).

I padroni di casa si catapultano alla ricerca del pari e lo trovano al 65’ con l’esterno Bamba. Da questo momento in poi sembra che le due squadre decidano per prima cosa di non farsi male. Il pari, infatti, va bene ad entrambe le formazioni essendoci ancora due partite da giocare. Al triplice fischio finale, infatti, la classifica del Gruppo H di Europa League recita Lille 8, Milan 7, Sparta Praga 6, Celtic 1. Nel prossimo turno di coppa, il Milan affronta in casa il Celtic ed ha la possibilità di chiudere definitivamente la qualificazione ai sedicesimi se contestualmente il Lille farà risultato contro lo Sparta.

AC Milan's Italian coach Daniele Bonera looks on during the UEFA Europa League Group H football match between Lille LOSC and AC Milan at the Pierre Mauroy stadium, in Villeneuve-d'Ascq, in the outskirts of Lille, northern France on November 26, 2020. (Photo by DENIS CHARLET / POOL / AFP) (Photo by DENIS CHARLET/POOL/AFP via Getty Images) LILLE, FRANCE - NOVEMBER 26: Yusuf Yazici of Lille OSC competes for the ball with Theo Hernandez of AC Milan during the UEFA Europa League Group H stage match between LOSC Lille and AC Milan at Stade Pierre Mauroy on November 26, 2020 in Lille, France. (Photo by Sylvain Lefevre/Getty Images) Lille's Turkish midfielder Yusuf Yazici (rear) shoots the ball during the UEFA Europa League Group H football match between Lille LOSC and AC Milan at the Pierre Mauroy stadium, in Villeneuve-d'Ascq, in the outskirts of Lille, northern France on November 26, 2020. (Photo by DENIS CHARLET / POOL / AFP) (Photo by DENIS CHARLET/POOL/AFP via Getty Images) AC Milan's Spanish midfielder Samuel Castillejo Azuaga (C) celebrates with teammates after scoring a goal during the UEFA Europa League Group H football match between Lille LOSC and AC Milan at the Pierre Mauroy stadium, in Villeneuve-d'Ascq, in the outskirts of Lille, northern France on November 26, 2020. (Photo by DENIS CHARLET / POOL / AFP) (Photo by DENIS CHARLET/POOL/AFP via Getty Images) Europa League, Lille-Milan 1-1: le foto della partita Guarda le altre 3 fotografie →

Lille-Milan 1-1 | Tabellino

LILLE (4-4-2): Maignan; Pied (79′ Djalo), Fonte, Botman, Mandava; Luiz Araujo (75′ Lihadji), Xeka (63′ Soumare), Andre, Bamba; David, Yazici (63′ Ikone). A disposizione: Bradaric, Chevalier, Karnezis, Niasse, Soumaoro, Weah, Yilmaz. Allenatore: Galtier.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Gabbia, Kjaer, Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, Calhanoglu (61′ Diaz), Hauge (77′ Krunic); Rebic (61′ Colombo). A disposizione: Calabria, Conti, A. Donnarumma, Duarte, Kalulu, Kessie, Maldini, Romagnoli, Tatarusanu. Allenatore: Bonera.

ARBITRO: Pawson (ING)

MARCATORI: 46′ Castillejo (M), 65′ Bamba (L)

NOTE: Ammoniti Pied, Xeka, Soumare (L); Bennacer, Diaz (M). Recupero: 1′ – 5′