Europa League: oggi in campo Milan, Roma e Napoli

Dopo il turno di Champions, oggi 26 novembre torna l’Europa League che vede impegnate Milan, Roma e Napoli. I rossoneri scenderanno in campo alle 18.55 a Lille, in Francia. Stasera alle 21 si terranno le altre due partite delle italiane, con la Roma volata in Romania per giocare contro il Cluj e il Napoli che – nella prima partita al San Paolo dalla morte di Maradona – accoglierà i croati del Rijeka.

I giallorossi, primi nel girone, cercheranno di consolidare la striscia positiva di Europa League. Il Milan di centrare la decima vittoria di fila in trasferta, mentre il Napoli omaggerà al meglio delle sue forze la memoria del Pibe de oro, scomparso ieri.

Europa League, il programma completo del 26 novembre

Ecco il calendario di Europa League di oggi, seconda giornata della fase a gironi della competizione:

18:55 AEK-Zorya

18:55 Braga-Leicester

18:55 CSKA Mosca-Feyenoord

18:55 CSKA Sofia-Young Boys

18:55 Gent-Stella Rossa

18:55 LASK-Antwerp

18:55 Liberec-Hoffenheim

18:55 Lilla-Milan

18:55 M. Tel Aviv-Villarreal

18:55 Molde-Arsenal

18:55 Qarabag-Sivasspor

18:55 Sparta Praga-Celtic

18:55 Wolfsberger AC-Din. Zagabria

21:00 Alkmaar-Real Sociedad

21:00 CFR Cluj-Roma

21:00 Dundalk-Rapid Vienna

21:00 Granada-Omonia

21:00 Leverkusen-H. Beer Sheva

21:00 Napoli-Rijeka

21:00 Nizza-Slavia Praga

21:00 PSV-PAOK

21:00 Rangers-Benfica

21:00 St. Liege-Lech

21:00 Tottenham-Ludogorets

Europa League, dove vedere le italiane in campo

Lille-Milan delle 18.55 verrà trasmessa in diretta da Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 e 482 sul digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre) o in diretta streaming con l’app Sky Go e il servizio on demand di Now TV.

Napoli-Rijeka delle ore 21 sarà trasmessa da Sky Sport Arena e Sky Sport 253 e in streaming con l’applicazione SkyGo. Cluj-Roma, con fischio d’inizio pure alle 21:00 sarà visibile in chiaro su TV8 è verrà trasmessa anche su Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Go e Now TV.

Ma oggi si gioca anche la Coppa Italia, alle 14.00 si gioca Torino-Entella, tramessa dai Rai Sport,

e alle 17.00 sarà la volta del derby Sampdoria-Genoa, su Rai due.