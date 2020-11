Napoli: l’omaggio dei tifosi a Maradona davanti al San Paolo

A Napoli, zona rossa per l’emergenza Covid, la gente è scesa in strada alla notizia della morte di Diego Armando Maradona. La città ha perso il suo re, deceduto oggi a 60 anni nella sua casa di Buenos Aires per un arresto cardiorespiratorio.

Dopo la folla vista nella zona dei quartieri spagnoli, centinaia di persone si sono riunite davanti allo stadio San Paolo, sotto la Curva B, notoriamente la zona più calda della tifoseria partenopea.

In bella mostra c’è uno striscione che recita: “O re immortale, il tuo vessillo mai smetterà di sventolare” accompagnato dallo un bandierone con il volto di Maradona che sugli spalti del San Paolo, che ora sarà intitolato al Pibe de oro, è di casa.

Tanti i messaggi di addio arrivati da ogno dove per Maradona, tra questi quelli dei campioni del calcio. Leo Messi, fuoriclasse dell’Argentina e del Barcellona, spesso paragonato al Pibe de oro, lo saluta così: “Una giornata molto triste per tutti gli argentini e per il calcio. Ci lascia ma non se ne va, perché Diego è eterno”.