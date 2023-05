Stasera è andata in scena la seconda semifinale di ritorno Champions League tra Manchester City e Real Madrid

Stasera è andata in scena la seconda semifinale di ritorno Champions League tra Manchester City e Real Madrid, con i ragazzi di Pep Guardiola che hanno battuto per 4-0 quelli di Carlo Ancelotti. Per il club inglese sono andati a segno Bernardo Silva (doppietta), Julian Alvarez e poi un autogol di Eder Militao ha consegnato la finale ai citizens.

Dopo la vittoria dell’Inter contro il Milan di ieri sera abbiamo finalmente le due partecipanti alla finale di Instanbul della maggiore competizione europea.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG