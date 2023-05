Juan Cuadrado, giocatore della Juventus, ha parlato a Sky Sport in vista del match di domani sera contro il Siviglia

GARA FONDAMENTALE – «Si sicuramente sappiamo che non è una partita qualunque, la vediamo già come una finale. È una partita importante e dobbiamo scendere in campo con quella determinazione di raggiungere qualcosa di bello per noi».

SIVIGLIA – «Sappiamo che sono una squadra fortissima se li lasci palleggiare. Loro sono forti. Noi dovremo entrare in campo a pressarli alti e cercare di fargli male con le nostre qualità e penso che siamo in grado di riuscirci. Abbiamo fatto allenamenti specifici e cercheremo di portare in campo tutto questo».

