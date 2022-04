Ritorna la Champions League con il ritorno dei quarti di finale tra Real Madrid e Chelsea, l’andata è finita 3-1 per i blancos.

Si riparte dall’andata dei quarti di finale di Champions League con il 3-1 del Real Madrid in trasferta contro il Chelsea. È giunto il momento del ritorno della sfida più attesa.

Ancelotti schiererà la formazione che più ritiene pronta: Courtois sarà il portiere, Carvajal a destra e Mendy a sinistra saranno i terzini. Centrali Alaba e Nacho con Militao squalificato. Mediana titolare da anni, Modric, Casemiro e Kroos. Attacco con Rodrygo e Vinicius Junior che supporteranno “Karim the Dream” Benzema.

Champions League

Il Chelsea di Tuchel deve fare una e propria impresa, vincere con tre gol di scarto per passare o due per andare ai supplementari. Come annunciato da Tuchel non ci sarà Lukaku. Questa la probabile formazione del Chelsea.

Mendy sarà il portiere nonostante il gravissimo errore sulla terza rete di Benzema. Difesa con Christensen, Thiago Silva e Rudiger saranno il trio di centrali. James e Azpilicueta saranno gli esterni a tutta fascia. Mediana con Jorginho e Kanté. Davanti Mount, Pulisic e Havertz proveranno a non dare punti di riferimento.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG