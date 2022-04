L’allenatore del Bayern Monaco parla in vista del match contro il Villarreal nel ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Il tecnico del Bayern Monaco, Nagelsmann parla in vista del match di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Villarreal.

Queste le parole dell’allenatore: “Vogliamo andare avanti in Champions. Tutti i giocatori sono consapevoli che tutti abbiamo delle responsabilità e vogliamo procedere insieme. La posta in gioco è molto alta, quindi dobbiamo investire molto. Servirà una prestazione di livello”.

Pallone Champions League

Aggiunge il tecnico: “Sule sta ancora male e non sarà a diposizione. Non ci saranno neanche Tolisso, Choupo Moting e Sarr. Quello che non deve succedere è dare al Villarreal il tempo di portare in campo le sue qualità. Dobbiamo interpretare qualcosa di più. Ma non dovremmo parlarne così tanto, dobbiamo farlo domani”. Conclude così la sua intervista.

Il portiere, Manuel Neuer dice la sua in conferenza: “Il Villarreal è una squadra che sa contrattaccare bene. Vogliamo dare il meglio e abbiamo i tifosi con noi. Non devono criticarci per la gara dell’andata, la qualificazione è ancora nelle nostre mani. Non abbiamo paura. Abbiamo giocatori in squadra con grandi ambizioni”.

