In Champions League comincia il girone di ritorno della fase a gruppi e questa sera scendono subito in campo due italiane, Juventus e Lazio, che alle ore 21 affrontano rispettivamente gli ungheresi del Ferencváros e i russi dello Zenit San Pietroburgo.

Si riparte, dunque, da dove ci si era lasciati, ossia dalle avversarie affrontate nel terzo turno, lo scorso 4 novembre, quando la Juve si impose in trasferta per 4-1 e la Lazio, anch’essa fuori casa, ottiene un buon pareggio per 1-1.

Al momento la Juventus è seconda nel Gruppo G con 6 punti, dietro al Barcellona che ne ha 9 ed è l’una squadra che ha battuto i bianconeri all’andata. Anche la Lazio è seconda nel Gruppo F con 5 punti, dietro al Borussia Dortmund che ne ha 6. I biancocelesti devono guardarsi dal Clube Brugge, che ha 4 punti. Per la Juve la missione è molto più semplice, perché con una vittoria è praticamente agli ottavi, in caso di ko o pareggio della Diyamo Kiev con il Barcellona lo sarebbe anche matematicamente.

Ferencvaros' Norwegian midfielder Tokmac Nguen is tackled by Juventus' Colombian midfielder Juan Cuadrado during the UEFA Champions League Group G football match Ferencvaros TC v Juventus at the Puskas Arena in Budapest, Hungary, on November 4, 2020. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP) (Photo by ATTILA KISBENEDEK/AFP via Getty Images) Juventus' Portuguese forward Cristiano Ronaldo (2ndR) vies for the ball during the UEFA Champions League Group G football match Ferencvaros TC v Juventus at the Puskas Arena in Budapest, Hungary, on November 4, 2020. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP) (Photo by ATTILA KISBENEDEK/AFP via Getty Images) Juventus' Portuguese forward Cristiano Ronaldo (L) and Ferencvaros' Hungarian midfielder David Siger vie for the ball during the UEFA Champions League Group G football match Ferencvaros TC v Juventus at the Puskas Arena in Budapest, Hungary, on November 4, 2020. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP) (Photo by ATTILA KISBENEDEK/AFP via Getty Images) BUDAPEST, HUNGARY - NOVEMBER 04: Fans enjoy the pre match atmosphere while wearing face coverings ahead of the UEFA Champions League Group G stage match between Ferencvaros Budapest and Juventus at Groupama Arena on November 04, 2020 in Budapest, Hungary. Sporting stadiums around Hungary remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Laszlo Szirtesi/Getty Images) Champions League: Ferencváros-Juventus 1-4. La fotogallery Guarda le altre 7 fotografie →

Gli avversari del Ferencváros in patria sono reduci da tre vittorie consecutive e ben nove gol messi a segno in tre match tra campionato e Coppa di Ungheria. I bianconeri, invece, dopo l’incontro di Champions hanno giocato solo due partite in Serie A, quella contro la Lazio, a Roma, pareggiata 1-1, e quella in casa di sabato scorso vinta per 2-0 contro il Cagliari. Il Ferencváros guida la classifica del campionato ungherese con 23 punti su nove partite giocate, a +4 dalla seconda (Kisvarda) che ne ha 19, ma ha giocato una partita in più.

Lo Zenit San Pietroburgo, dopo il match del 4 novembre contro la Lazio, ha giocato due partite in campionato e ha ottenuto una vittoria casalinga per 3-1 contro il Krasnodar e un pareggio esterno per 2-2 sul campo dell’Akhmat Grozny. Nel suo campionato è secondo con 31 punti in 15 partite, a -1 dalla capolista CSKA Mosca. La Lazio, oltre all’1-1 con la Juve, in Serie A ha rimediato una vittoria in trasferta per 2-0 contro il Crotone sabato scorso. Nella classifica della Serie A la Juve è quarta con 16 punti, a -4 dal Milan capolista, e la Lazio è ottava con 14 punti, a -6 dai rossoneri.

Simone Inzaghi Champions League girone F incntro Zenit San Pietroburgo v SS Lazio. San Pietrobrurgo , 4 Novembre2020 © Marco Rosi / Fotonotizia Vedat Muriqi Champions League girone F incntro Zenit San Pietroburgo v SS Lazio. San Pietrobrurgo , 4 Novembre2020 © Marco Rosi / Fotonotizia Mohamed Fares Champions League girone F incntro Zenit San Pietroburgo v SS Lazio. San Pietrobrurgo , 4 Novembre2020 © Marco Rosi / Fotonotizia L'esultanza di Aleksandr Erokhin dopo il gol Champions League girone F incntro Zenit San Pietroburgo v SS Lazio. San Pietrobrurgo , 4 Novembre2020 © Marco Rosi / Fotonotizia Champions League: Zenit San Pietroburgo-Lazio 1-1. La fotogallery Guarda le altre 8 fotografie →

Juventus-Ferencváros e Lazio-Zenit in diretta tv

Sia Juventus-Ferencváros, sia Lazio-Zenit si possono seguite stasera in diretta tv. La partita dei bianconeri si può vedere solo su Sky Sport Uno e Sky Sport canale 252 e in streaming, sempre se abbonati, tramite SkyGo. Il match della Lazio, invece, oltre che su Sky Sport Arena e Sky Sport, sarà trasmessa anche in chiaro su Canale 5.

Juventus-Ferencváros e Lazio-Zenit: le probabili formazioni

Vediamo qui di seguito le probabili formazioni dei match delle due italiane in campo stasera, con la Juve che si affida a Dybala fin dal primo minuto accanto all’inamovibile Cristiano Ronaldo e la Lazio che ritrova Immobile anche in Champions dopo il ritorno in campo di sabato in seguito alle vicende sulla sua positività-non positività al coronavirus.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Danilo, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Bentancur, Bernardeschi; Dybala, C. Ronaldo.

Ferencváros (4-3-3): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Dvali, Botka; Siger, Kharatin, Somalia; Zubkov, Isael, Tokmac Nguen.

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Akpa-Akpro, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

Zenit San Pietroburgo (4-3-3): M. Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos; Zirkhov, Barrios, Ozdoev; Kuzyaev, Dzyuba, Erokhin.