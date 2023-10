Si è conclusa la seconda giornata dei gironi della Champions League con le partite del mercoledì: ecco tutti i risultati con le italiane Lazio e Milan impegnate in trasferta

GIRONE E

L’Atletico Madrid ha vinto la sua partita in rimonta contro il Feyenoord grazie alla doppietta di Morata e la rete nel mezzo di Griezmann. La Lazio, ancora nel finale, ha trovato il gol vittoria contro il Celtic: Vecino e Pedro a tempo quasi scaduto ribaltano gli scozzesi.

GIRONE F

Altro giro e altro pari per il Milan contro il Dortmund. Un altro zero a zero dopo quello casalingo contro il Newcastle. Inglesi che invece hanno schiacciato in casa il Psg per 4 a 1. Magpies primi nel girone.

GIRONE G

Il City vince soltanto nel finale contro il Lipsia: 3 a 1 con le reti di Alvarez e Doku negli ultimi dieci minuti. La notizia è che non ha segnato Haaland. Nell’altra sfida del girone un pari per 2 a 2 tra Stella Rossa e Young Boys.

GIRONE H

Clamoroso quanto successo ad Anversa con i padroni di casa avanti 2 a 0 e poi rimontati e sconfitti 3 a 2 dallo Shakhtar Donetsk. Di misura il Barcellona in casa del Porto con il gol firmato da Ferran Torres nel recupero della prima frazione.

