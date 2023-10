L’Arabia Saudita tramite un comunicato ufficiale della SAFF (Federazione araba) ha fatto sapere della propria candidatura ai Mondiali del 2034

L’Arabia Saudita tramite un comunicato ufficiale della SAFF (Federazione araba) ha fatto sapere della propria candidatura ai prossimi Mondiali. La nota:

COMUNICATO – «Il Regno dell’Arabia Saudita ha annunciato la sua intenzione di candidarsi per ospitare la Coppa del Mondo FIFA 2034. Guidato dalla Federcalcio dell’Arabia Saudita (SAFF), l’offerta per il 2034 intende offrire un torneo di livello mondiale e trarrà ispirazione dalla trasformazione sociale ed economica in corso dell’Arabia Saudita e dalla profonda passione del paese per il calcio».

