Roman Abramovich, ex proprietario del Chelsea, è stato accusato di aver finanziato segretamente il Vitesse

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del The Guardian, Roman Abramovich sarebbe stato accusato di aver finanziato segretamente il Vitesse quando era proprietario del Chelsea.

Il club olandese era stato infatti una delle mete principali per i giovani dei Blues chiamati a fare esperienza. Oltre a diversi giocatori come Matic e Mount, sarebbero stati versati almeno 117 milioni di euro nelle casse della squadra giallonera per questo servizio.

L’articolo Chelsea, accusa per Abramovich: «Finanziava il Vitesse» proviene da Calcio News 24.

