Le parole di Antonio Caracciolo, capitano del Pisa, sugli obiettivi della squadra nerazzurra in vista dei playoff

Antonio Caracciolo, capitano del Pisa, ha parlato a La Gazzetta dello Sport.

PAROLE – «La finale col Monza Il momento più duro. Ero felice per i compagni, avevo piena fiducia, erano stati playoff bellissimi. Ma il Monza aveva una rosa più ampia, l’ha vinta così. Non guardo tanto lontano, ci sono 8 partite toste. Logico, l’obiettivo è chiudere più in alto possibile, ma se ricapita un’altra finale bisogna finire il lavoro. E’ stato giusto stare accanto a mio figlio, spero che il destino mi restituisca ciò che mi ha tolto».

