Il tecnico tedesco lascia la panchina del club londinese nonostante, tra le altre, la vittoria della Champions League nel 2021.

Il Chelsea abbastanza sorprendentemente ha deciso di cambiare guida tecnica dopo un avvio non semplice ma neanche drammatico: i londinesi si trovano al sesto posto in Premier League. Fatale all’ormai ex allenatore potrebbe essere stata la sconfitta in Champions League contro la Dinamo Zagabria ma secondo il The Telegraph questo match sarebbe stato solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Stando a quanto scritto dal quotidiano inglese, infatti, la nuova proprietà del club avrebbe idee molto diverse da quelle che aveva Abramovich: la società avrebbe intenzione di iniziare un progetto a lungo termine che prevede l’impiego e la crescita di diversi giovani e Tuchel non si proserebbe perfettamente con questo progetto. a nuova proprietà quindi aveva già in mente di cambiare allenatore.

