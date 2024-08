Domani pomeriggio i nerazzurri se la vedranno con la formazione ora guidata da Enzo Maresca.

Un appuntamento che catalizza l’attenzione dei tifosi è l’imminente sfida tra il Chelsea e l’Inter, prevista per domenica 11 agosto 2024, domani, alle ore 16:00 italiane. L’incontro, che si terrà allo Stamford Bridge di Londra, segna l’ultima fatica pre-campionato per i nerazzurri, desiderosi di testare la propria condizione dopo un percorso preparatorio altalenante.

Dove seguire l’evento

Per tutti gli appassionati che non vogliono perdere l’occasione di assistere a questo importante test amichevole, la partita Chelsea-Inter sarà disponibile in diretta tv e streaming grazie a Dazn. Questa piattaforma offrirà la possibilità di seguire l’evento tramite vari dispositivi, inclusi pc, smartphone, tablet, smart tv, e console di gioco come Xbox e PlayStation. Inoltre, sarà accessibile attraverso gadget tecnologici quali TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Kristjan Asllani

Conto alla rovescia per la Serie A

Il countdown per l’inizio della Serie A è già scattato. I nerazzurri saranno chiamati a scendere in campo contro il Genoa sabato 17 agosto, segnando l’avvio della loro campagna in difesa del titolo di campioni d’Italia. Domani contro il Chelsea mancheranno Lautaro Martinez e Calhanoglu rimasti a Milano per migliorare la loro condizione fisica non al top, oltre agli infortunati Arnautovic, Taremi, Zielinski, De Vrij e Buchanan.

Probabili formazioni

CHELSEA (4-2-3-1): Jorgensen; James, Badiashile, Colwill, Malo Gusto; Enzo Fernandez, Lavia; Madueke, Nkunku, Sterling; Guiu. All. Maresca.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Correa. All. Inzaghi.

