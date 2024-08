I nerazzurri non arrivano in perfette condizioni alla prima partita stagionale, quella che si giocherà tra una settimana.

L’Inter domani pomeriggio sfiderà il Chelsea in amichevole e poi inizierà a fare sul serio: sabato 17 è tempo di Serie A.

Il paradosso

Il club nerazzurro si trova di fronte a un vero e proprio rompicapo riguardante Joaquin Correa. Dopo un prestito al Marsiglia, l’argentino è tornato a Milano anche se non rientra nel progetto. Nonostante ciò il Tucu continua a rifiutare le offerte ricevute; il paradosso è che, secondo il Corriere dello Sport, l’ex Lazio potrebbe giocare titolare la contro il Genoa.

Incertezze ed opportunità

Le condizioni fisiche di alcuni giocatori chiave e i ritardi di preparazione stanno influenzando le scelte tattiche dell’Inter. Taremi e Arnautovic sono alle prese con acciacchi, mentre Thuram e Lautaro Martinez non sono ancora al top della forma per via del loro arrivo tardivo ad Appiano dopo gli impegni con le nazionali. Questa situazione ha costretto l’allenatore a considerare Correa per l’imminente sfida contro il Genoa. Nel precampionato Correa ha giocato tutte le amichevoli e anche domani dovrebbe essere titolare; tuttavia il suo rendimento è stato molto deludente.

Un futuro incerto

Per quel che riguarda il suo futuro, l’attaccante è determinato nel voler rimanere in Europa, come dimostrato dal suo rifiuto a trasferirsi all’Estudiantes di Veron. Questa posizione complica ulteriormente i piani dell’Inter, che si vede obbligata a cercare una soluzione adeguata per tutte le parti coinvolte.

