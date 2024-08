I nerazzurri si stanno preparando a disputare l’ultima amichevole prima dell’esordio in gare ufficiali.

L’Inter domani alle 16 sfiderà il Chelsea in un’amichevole di lusso che si giocherà allo Stamford Bridge; mancheranno però due big della rosa. Con la squadra di Inzaghi che si prepara a sfidare il Genoa a Marassi per il suo debutto in campionato il 17 agosto, l’ultima amichevole contro il Chelsea verrà affrontata senza Calhanoglu e Lautaro Martinez; lo riporta FcInter1908.it.

Lautaro Martinez-Hakan Calhanoglu

Assenze pesanti

La decisione di tenere Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez a Milano, escludendoli dalla trasferta di Londra per l’amichevole contro il Chelsea, è stata un passo cautelativo da parte dello staff tecnico dell’Inter. Il turco già ieri si era allenato a parte per qualche problemino fisico che però non desta preoccupazioni per la prima partita di campionato. Dall’altra parte, Toro si trova in una fase intensiva di preparazione avendola iniziato solamente da 4 giorni: Inzaghi ed il suo staff hanno preferito fargli fare ulteriore lavoro ad Appiano Gentile.

Verso la Serie A

Il tecnico nerazzurro, come evidenziato ampiamente nei giorni scorsi, ha deciso insieme al suo staff di sottoporre ai suoi ragazzi un tipo di preparazione diverso rispetto al passato. C’è bisogno di affrontare una stagione lunga come non mai e quindi le incognite sono parecchie; l’arrivo tardivo dei nazionali non ha aiutato, così come i 4 infortuni muscolari di Zielinski, Taremi, Arnautovic e De Vrij. A Genova forse solo i 2 attaccanti riusciranno ad essere convocati.

