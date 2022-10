Kalidou Koulibaly, difensore del Chelsea, ha elogiato il Milan in conferenza in vista della partita di domani sera in Champions

Durante la conferenza stampa odierna, Kalidou Koulibaly ha parlato così del Milan:

«E’ una squadra forte che ha fatto un campionato fantastico lo scorso anno. Hanno giocatori forti e pericolosi, hanno dato risposte in Italia. Sono forti in attacco e in difesa, sono abituati a giocare grandi partite e noi sappiamo tutto di loro».

