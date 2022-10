Luca Toni a DAZN nel programma Supertele parla dell’Inter, ecco cosa dice l’ex attaccante della nazionale italiana.

Sono queste le parole dell’ex centravanti Luca Toni che ha parlato a Supertele programma di DAZN che discute del momento dell’Inter: “La difesa dell’Inter si apre molto, fa giocare gli esterni che sono molto alti. Il problema è che certe volte giocatori come Calhanoglu fanno un passaggio in orizzontale, che non si deve fare, e la difesa va in difficoltà. Poi perde sicurezza. Prendere gol su un calcio piazzato come quello con la Roma fa riflettere, perché era una forza dell’Inter. Distanza col Barcellona? C’è.“

Simone Inzaghi

L’ex giocatore Daniele Daino, a Sportitalia parla così dei nerazzurri: “Il gioco di Inzaghi dello scorso anno mi piaceva anche più di quello di Conte. Conte ha vinto uno Scudetto, ma con Inzaghi i nerazzurri sono tornati a giocare a calcio. Hanno sempre avuto una grande difesa, ora sono tra le peggiori in campionato, hanno subito già 13 gol. Sono d’accordo sul fatto che il mercato abbia portato poche sicurezze. I giocatori però ci sono. L’Inter ha perso il collettivo, questo è il suo più grande problema.“

