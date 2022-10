Chelsea Milan: le tre mosse del mago Pioli per battere i Blues. Ecco su cosa punta il tecnico rossonero

Come scrive La Gazzetta dello Sport Stefano Pioli ha in mente tre mosso per imbrigliare e sconfiggere il Chelsea a Stamford Bridge.

Kalulu si prenderà cura dei tagli di Sterling, l’uomo più in forma dell’attacco del Chelsea. Leao può mettere in grande difficoltà James, bravo ad offendere ma meno a difendere L’asse verticale De Ketelaere-Giroud può esaltare la vulnerabilità dei Blus

