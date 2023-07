L’allenatore del Chelsea, Mauricio Pochettino, ha voluto mandare un messaggio indiretto a Romelu Lukaku per la prossima stagione

L’atteggiamento di Romelu Lukaku di volere l’Inter a tutti i costi, rifiutando ogni altra ipotesi (inclusa la permanenza al Chelsea), potrebbe aver fatto infastidire il tecnico Mauricio Pochettino. L’allenatore dei blues, in un’intervista rilasciata ai canali ufficiale del club ha parlato così in vista della prossima stagione.

LE PAROLE –: «Penso che tutti dobbiamo capire che dobbiamo lavorare sodo e creare un’ottima atmosfera sul campo di allenamento per costruire il successo per la squadra nei prossimi anni. Amiamo i bravi giocatori, giocatori con capacità e poi talento, ma vogliamo anche persone che vogliono stare con noi in questo club ed essere davvero aperte per aiutare il club a raggiungere ciò che vogliamo. La nostra missione è quella di fornire al Chelsea gli strumenti migliori affinché i giocatori abbiano successo, per migliorare individualmente e collettivamente.

Abbiamo l’esperienza e insieme possiamo creare un percorso fantastico. Questo è ciò che vogliamo: stare insieme, lavorare insieme e far parte di questa squadra di calcio. Se siamo tutti insieme, saremo molto forti. Abbiamo una squadra incredibile e sicuramente porteremo giocatori impegnati che vogliono farne parte. Con i tifosi e tutti possiamo ritrovare la strada per avere successo. Il club sta facendo un lavoro fantastico per finire la squadra, quindi avremo i giocatori qui in tempo da lavorare insieme il prima possibile».

L’articolo Chelsea, Pochettino e la frecciata a Lukaku: «Vogliamo giocatori che vogliono restare» proviene da Inter News 24.

