John Terry è tornato al Chelsea: l’ex capitano del club londinese farà ora parte dello staff di Pochettino

C’è spazio anche per John Terry nel nuovo Chelsea targato Mauricio Pochettino, con lo storico ex capitano che farà parte dello staff del tecnico, come annunciato da lui stesso su Instagram.

IL MESSAGGIO – «Sono felice di essere tornato a casa per lavorare nell’accademia e continuare il mio ruolo nel club».

