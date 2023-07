L’ex portiere Walter Zenga ha preferito non esprimersi sull’estremo difensore ucraino che potrebbe essere l’erede di Onana.

Walter Zenga su Instagram ha risposto alle domande di vari utenti; impossibile non parlare anche della panchina dell’Inter. “Sono sincero, non conosco abbastanza Trubin per poter esprimere un mio parere. Molti fanno finta di conoscerlo ed esprimono pensieri fasulli. Io sono onesto, ripeto: non lo conosco bene per poter esprimere un giudizio corretto“.

Anatolij Trubin

“Un domani sulla panchina dell’Inter? Bisogna essere realisti nella vita. Sognatori sì, ma non “assurdi sognatori”. Certo, mi piacerebbe tornare a casa. Magari succederà, ma con un altro ruolo. Mi considero un ragazzo fortunato perchè ho indossato la maglia e difeso i colori della mia squadra del cuore per 473 volte“.

