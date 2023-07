Marcus Thuram non vede l’ora di giocare con l’Inter: il francese si prepara così all’inizio del ritiro estivo con i nerazzurri

Dopo essere stato annunciato nei giorni scorsi come un nuovo giocatore dell’Inter, Marcus Thuram si gode le vacanze ma pensa già all’inizio della stagione. I nerazzurri cominceranno il ritiro per preparare il nuovo anno sotto la guida di Simone Inzaghi e del suo staff il 13 luglio.

Intanto il francese, come testimoniato da un video pubblicato sul proprio account Instagram, non perde tempo e si tiene in forma in vista del ritiro. Ha tanta voglia di mettersi a disposizione del suo nuovo allenatore.

L’articolo Inter, Thuram non perde tempo: l’allenamento del francese – VIDEO proviene da Inter News 24.

