Aumenta la concorrenza dell’Inter per Yann Sommer: un nuovo club si è iscritto alla corsa per il portiere del Bayern Monaco

L’Inter ha individuato in Yann Sommer il profilo ideale per coprire la porta per la prossima stagione insieme al più giovane Anatolij Trubin. Sul portiere del Bayern Monaco non mancano però le pretendenti.

Come riporta Sport Bild ci sarebbe stato l’inserimento dello Stoccarda nella corsa all’estremo difensore svizzero, il quale potrebbe gradire tale destinazione per via di Steffen Krebs, preparatore dei portiere che conosce bene (era stato con lui al Borussia Mönchengladbach).

L’articolo Sommer, attenta Inter: un nuovo club si inserisce per il portiere. Ecco quale proviene da Inter News 24.

