L’allenatore del Chelsea Tuchel si è detto amareggiato dopo la sconfitta contro la Dinamo Zagabria

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha parlato al termine della partita persa contro la Dinamo Zagabria nell’esordio stagionale in Champions League.

AMAREZZA – «Non riesco a capire, ancora. Non voglio incolpare nessuno perché non ha senso cercare colpevoli ma voglio descrivere la situazione. Ho 100 panchine con questa squadra e non saprei in quale peggiore collocare questa. Devo digerire l’amarezza. Sono arrabbiato con me stesso, sono arrabbiato per la nostra performance. Mi sembra ovvio che vi siano delle lacune, così come appare evidente che la prestazione è insufficiente collettivamente e individualmente. Questa è mancanza di fame, intensità, determinazione. Non c’è la voglia di lottare e dare il massimo. Non puoi aspettarti di vincere le partite, non in Premier League o in Champions League».

PROBLEMI – «La verità è che siamo dove ci meritiamo. Me compreso. È la storia delle ultime partite, questa è una squadra che non sente più l’odore del sangue, lo dicono anche i numeri perché nell’intervallo abbiamo tirato verso la porta quanto la Dinamo ma senza centrare lo specchio».

