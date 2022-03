Il direttore sportivo della Juventus Federico Cherubini ha risposto alle domande sui temi dei rinnovi contrattuali e ha dato slancio alle ambizioni dei bianconeri.

Il dirigente della Juventus Federico Cherubini ha rilasciato alcune dichiarazioni alla presentazione del torneo Amici dei Bambini della U.S. Aldini Bariviera. Il direttore sportivo ha ribadito che si sta per entrare nei giorni caldi per quanto riguarda i rinnovi contrattuali dei calciatori bianconeri a scadenza, tra tutti Paulo Dybala.

Arrivabene Nedved

“Il rinnovo di Dybala? È stato un tema più volte affrontato dal nostro amministratore delegato, nei prossimi giorni ci sarà un incontro come anche con gli altri giocatori in scadenza. Senza Zakaria e Vlahovic probabilmente non sarei stato qui. Scherzi a parte stato fatto un grande sforzo societario per prenderli. Scudetto? Il mister dice di non crederci, ma la Juventus deve sempre farlo“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG