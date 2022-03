Il direttore sportivo della Salernitana Walter Sabatini ha incoraggiato la sua squadra in vista del match impegnativo di campionato non risparmiando un consiglio a Dybala.

Walter Sabatini è stato intervistato da Sky Sport. “Parto sempre dal presupposto che le partite vanno giocate per vincere, non faccio nessun pensiero circa il momento dell’Inter, faccio affidamento sui miei giocatori e su Nicola che sta facendo un gran lavoro. Non credo alla crisi dell’Inter, in una stagione così lunga è normale un periodo di assestamento, faccio affidamento sulla grande voglia dei nostri giocatori di tirarsi fuori da questa posizione, dobbiamo fare pensieri arditi, con la timidezza non si risolve nulla, Nicola la pensa come e con grande caparbietà vuole condurre la squadra a ottenere un risultato, andiamo a giocare per vincere, sapendo che giochiamo contro l’Inter a San Siro, ma non possiamo non avere questo pensiero. A Dybala direi di restare alla Juve, in una società e in una città dove è amato, certo poi ci sono questioni contrattuali dove non posso e non voglio entrare, posso solo consigliargli di non far valere solo l’aspetto economico, è sicuramente importante ma non deve essere determinante per uno con le sue qualità e la sua età”.

