Chi è Alberto Costa: il futuro terzino destro della Juventus

Chi è Alberto Costa, il giovane terzino destro portoghese del Vitória Guimarães, e perché la Juventus lo ha messo nel mirino.

Alberto Costa è un giovane terzino destro portoghese che ha attirato l’attenzione di diversi club europei, tra cui la Juventus. Nato il 29 settembre 2003 a Santo Tirso, in Portogallo, Costa è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Vitória Guimarães, club con il quale ha firmato un contratto fino al 2028.

Carriera e crescita professionale di Alberto Costa

Dopo aver trascorso circa dieci anni nelle giovanili del Vitória Guimarães, Costa ha esordito in prima squadra nella stagione 2022-2023, accumulando esperienza nella terza divisione portoghese con la squadra B. Il suo debutto nella Liga Portugal è avvenuto nell’aprile 2024, durante una partita contro lo Sporting Lisbona. Nella stagione 2024-2025, Costa è diventato un titolare fisso, collezionando 20 presenze, un gol e tre assist.

Caratteristiche tecniche e stile di gioco

Alto 1,87 m, Costa è un terzino destro dotato di notevole struttura fisica, che gli consente di eccellere nei duelli aerei. La sua velocità e abilità nel cross lo rendono efficace sia in fase difensiva che offensiva. Tuttavia, deve ancora migliorare nella lettura delle situazioni difensive, un aspetto cruciale per competere ad alti livelli.

Interesse della Juventus e dettagli dell’affare

La Juventus, alla ricerca di rinforzi per la fascia destra, ha mostrato un forte interesse per Costa, soprattutto in vista della possibile partenza di Danilo. Il club bianconero ha avanzato un’offerta di circa 12-13 milioni di euro al Vitória Guimarães. Anche la Roma ha manifestato interesse, presentando un’offerta di 8 milioni di euro, ma la Juventus sembra essere in vantaggio nella trattativa ed è pronta a chiudere l’affare.

Oltre ai club italiani, anche lo Sporting Lisbona ha mostrato interesse per Costa, proponendo un’offerta di 10 milioni di euro più bonus. Tuttavia, il desiderio del giocatore di confrontarsi con un campionato competitivo come la Serie A potrebbe favorire il trasferimento alla Juventus. La trattativa è in fase avanzata, e si attende la chiusura dell’accordo nelle prossime ore.

L’arrivo di Alberto Costa rappresenterebbe un investimento strategico per la Juventus, che punta a ringiovanire e rafforzare la propria difesa con talenti emergenti. La sua propensione offensiva e le sue qualità fisiche potrebbero offrire nuove soluzioni tattiche al tecnico Thiago Motta, aumentando la competitività della squadra sia in ambito nazionale che internazionale.

Alberto Costa è un giovane talento portoghese con il potenziale per affermarsi in un top club europeo. La Juventus, riconoscendo le sue qualità, sta lavorando per assicurarsi le sue prestazioni, anticipando la concorrenza di altri club interessati.