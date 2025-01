Juventus, Thiago Motta in difficoltà: “Vedremo oggi se potrà essere con la squadra”

Thiago Motta parla di Vlahovic, Cambiaso e della sfida tra Atalanta e Juventus. Ecco le sue dichiarazioni alla vigilia del match.

Alla vigilia della sfida tra Atalanta e Juventus, Thiago Motta ha fatto il punto sulla condizione della squadra, soffermandosi in particolare su Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo resta in dubbio per il match, come confermato dal tecnico: “Dusan? Vediamo oggi se potrà essere con la squadra.”

Cambiaso dal primo minuto?

La Juventus dovrà inoltre fare i conti con diverse assenze, tra cui Bremer, Cabal e Conceicao. A tal proposito, Motta ha aggiunto: “Non abbiamo Bremer, Cabal, Milik. Non abbiamo Conceicao. Dusan vedremo oggi se potrà essere con la squadra.”

Con una formazione rimaneggiata, i bianconeri si preparano ad affrontare l’Atalanta in una partita che potrebbe rivelarsi cruciale per la corsa alla zona Champions.

Un altro tema discusso nella conferenza stampa riguarda Andrea Cambiaso, che potrebbe partire titolare nella sfida contro l’Atalanta. Motta ha espresso parole di elogio per il giocatore: “Sta migliorando, ho visto molto bene nella gara col Toro. Concentrato, attento. Importante per noi, può giocare a destra o a sinistra, ha già qualche partita a un certo livello, giocando bene, con personalità.”

Il tecnico ha lasciato intendere che la scelta su Cambiaso potrebbe essere definitiva: “Domani può iniziare e se inizia sono convinto che farà con i compagni una grande prestazione.” La sua flessibilità tattica rappresenta un’opzione preziosa in un contesto difficile come il Gewiss Stadium, dove i bianconeri dovranno fronteggiare una squadra offensiva e ben organizzata.

Attenzione e lavoro di squadra

Thiago Motta ha voluto rimarcare la necessità di restare concentrati e positivi, nonostante i risultati altalenanti: “Non essere contenti è giusto, ma dobbiamo essere positivi. Il lavoro è quello giusto e dobbiamo migliorare tante cose per arrivare alla vittoria, è per questo che lavoriamo.”

Il tecnico ha concluso guardando alla sfida imminente: “Sarà una grande partita, molto complicata come tutte. Affrontiamo una squadra che sta meglio di noi, lo dice la classifica. Noi con rispetto, ma volendo fare la nostra partita per arrivare al risultato che vogliamo, che è sempre la vittoria.”