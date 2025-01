Chi è Burkardt, caratteristiche tecniche, numeri, carriera

Il Milan, con costanti problemi in fase realizzativa si guarda intorno. Il profilo del 24enne centravanti tedesco del Mainz è uno dei più interessanti. Scopriamo chi è Jonathan Burkardt.



Il Milan sta valutando attentamente l’opzione Jonathan Burkardt per rinforzare il reparto offensivo, alla ricerca di una soluzione per migliorare la fase realizzativa, che ha evidenziato diverse lacune, specialmente nella gare recenti.

Nonostante gli sforzi di Morata e Abraham, entrambi con solo 6 gol all’attivo, le occasioni sprecate e la poca incisività sotto porta sono diventate una preoccupazione per la squadra. L’ attaccante tedesco del Mainz potrebbe essere la risposta ai problemi offensivi del Milan.

Burkardt: la carriera

Classe 2000, Burkardt è cresciuto nel Mainz, squadra della Bundesliga con la quale ha esordito nella prima squadra dopo aver percorso tutte le categorie giovanili. L’attaccante, originario di Darmstadt, ha cominciato a farsi notare nella stagione 2021/2022 con 14 gol e 4 assist, ma è in questa stagione che ha raggiunto la definitiva esplosione, segnando ben 12 gol in 15 partite di campionato con il Mainz.

Burkardt: caratteristiche tecniche

Fisicamente, Burkardt non è un gigante (183 cm), ma è comunque un giocatore di buona presenza. La sua principale qualità è la freddezza sotto porta, come dimostra il suo rendimento di 12 gol a fronte di solo 8.5 per quanto riguarda gli xG (expected goals). A differenza di Morata e Abraham, Burkardt è più un finalizzatore puro, meno incline a svariare su tutto il campo. Inoltre, è anche abile nell’assist per i compagni, posizionandosi nella top 4% per expected assists (xA).

Burkardt : costo ed ingaggio

Il profilo di Jonathan Burkardt potrebbe essere ideale per colmare le lacune del Milan in attacco ad un prezzo accessibile. Il centravanti è valutato dal Mainz circa 25 milioni di euro e attualmente percepisce uno stipendio di poco meno di due milioni di euro l’anno. Il Milan l’ha già visionato per colmare la lacuna di un vero e proprio centravanti d’area, come richiesto dal nuovo tecnico Sergio Conceicao.

Leggi l’articolo completo Chi è Burkardt, caratteristiche tecniche, numeri, carriera, su Notizie Milan.