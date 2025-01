Continui aggiornamenti nell’ultima ora. La news riportata da Gianluca Di Marzio sul proprio sito parla di una giornata decisiva. Le ultimissime.

Il Milan sta continuando a monitorare attentamente il calciomercato e, secondo le ultime notizie riportate da Gianluca Di Marzio, nelle prossime ore potrebbe esserci un contatto decisivo con il Manchester United per Marcus Rashford.

La trattativa è in fase di sviluppo, e i rossoneri sono pronti a discutere con il club inglese per cercare di arrivare a un accordo per il giovane attaccante.

Soluzione Rashford

Marcus Rashford, classe 1997, è un calciatore di grande talento, ma non sta trovando continuità nel suo rendimento con il Manchester United. La sua situazione è stata discussa anche da Zlatan Ibrahimovic, che ha espresso la propria opinione riguardo al futuro dell’attaccante in termini positivi. La trattativa con il Milan potrebbe dunque essere una soluzione ideale per rilanciare la carriera di Rashford.

La vera rivale

Oltre al Milan, anche il Borussia Dortmund sta seguendo con attenzione la situazione. Il club tedesco ha un buon rapporto con il Manchester United, come dimostrato dal prestito di Jadon Sancho lo scorso anno. Anche in questo caso, i Red Devils sperano che un prestito possa favorire una rivalutazione del calciatore, simile a quanto accaduto con Sancho. Ma il Milan vuole chiarire la sua posizione e non si fermerà ad un prestito secco.

Oggi a casa United

Secondo quanto riportato da SkySport UK, il Manchester United sarebbe disposto a cedere Rashford in prestito, una soluzione che i Red Devils preferirebbero rispetto a una cessione definitiva. Inoltre, il club inglese sarebbe anche pronto a coprire una parte significativa dell’ingaggio del giocatore, rendendo l’affare più allettante per un Milan che vorrà inserire un diritto di riscatto plausibile per un giocatore su cui ormai i rossoneri stanno spingendo sull’acceleratore.

Leggi l’articolo completo Accelerazione improvvisa: colpo Milan ad un passo, su Notizie Milan.