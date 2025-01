Parametro zero e stipendio dimezzato: Milan, l’affare è clamoroso. La rivelazione a sorpresa che cambia il mercato rossonero.

Il Milan, dopo aver trionfato nella Supercoppa Italiana contro l’Inter, non è riuscito a confermare la sua forma in campionato. Contro il Cagliari a San Siro, infatti, è arrivato un deludente pareggio che ha lasciato l’amaro in bocca a tutti, dai tifosi alla dirigenza. La squadra non è riuscita a esprimere il gioco che ci si aspettava, e le occasioni sprecate hanno compromesso l’esito della partita.

Il risultato ha lasciato insoddisfatti anche il tecnico rossonero, Sergio Conceicao, che ha visto sfumare l’opportunità di dare continuità ai successi recenti. Nonostante le difficoltà, l’allenatore potrebbe presto trovare conforto in una mossa di mercato.

Parametro zero e stipendio dimezzato: colpo clamoroso del Milan

Secondo le ultime voci, il Milan sarebbe pronto a portare a casa un colpo clamoroso a parametro zero. Un giocatore di grande spessore, capace di dare nuova linfa alla squadra, potrebbe essere il giusto rinforzo per il futuro prossimo. Spunta infatti un rivelazione di mercato davvero clamorosa, che indica il Milan in pole per definire un colpo di mercato che avrebbe davvero del clamoroso, sia sotto il punto di vista tecnico che economico.

Arriva a zero, il Milan piazza il super colpo

Nel mondo dinamico del calcio, il mercato dei trasferimenti offre sempre spunti intriganti e voci che attirano l’attenzione dei fan e degli addetti ai lavori. Una delle storie più recenti riguarda il Milan e il possibile arrivo di un giocatore dal calibro internazionale, direttamente dalla Premier League inglese. Carlo Pellegatti, durante una puntata di “Pressing”, ha rivelato alcuni dettagli molto interessanti sulle dinamiche di mercato che riguardano il Milan. Si parla di Kyle Walker, difensore del Manchester City, il quale avrebbe espresso la propria disponibilità a trasferirsi in rossonero. La peculiarità della sua offerta si nasconde nei termini economici: Walker sarebbe disposto a spalmare l’importo residuo del suo contratto con il City, pari a 9 milioni di euro, su un periodo di due anni e mezzo, facilitando così l’operazione per il Milan, nonostante il contratto con il suo attuale club abbia ancora una durata di un anno e mezzo. Guardando più da vicino il rendimento di Kyle Walker, le statistiche parlano chiaro. Nell’ultima stagione, Walker ha accumulato 15 presenze in Premier League, 2 in Champions League e una nella EFL Cup, per un totale di 18 apparizioni. Durante questi impegni, ha totalizzato 1159 minuti in campo, ricevendo 3 ammonizioni. Questi numeri mostrano non solo la costanza dell’inglese nel contribuire alla squadra, ma anche la sua capacità di mantenere un alto livello di gioco nelle competizioni più esigenti.

Il dilemma di Rashford

L’arrivo potenziale di Walker porterebbe però a una rinuncia importante per il club milanese. Infatti, dovendo rispettare le normative che limitano l’acquisto di giocatori extracomunitari, il Milan sarebbe costretto a lasciar perdere un altro obiettivo prestigioso: Marcus Rashford del Manchester United. Questo dettaglio non è trascurabile, poiché trasforma la trattativa non solo in una questione di arrivi, ma anche di scelte strategiche su chi inserire nella rosa in base alle regole del calcio internazionale.

