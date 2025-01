Chi è il nuovissimo obiettivo del Milan per la mediana

I rossoneri sono alla ricerca di un centrocampista che possa far rifiatare Fofana e Reijnders e nelle ultime ora è emerso un nome nuovo.

Nel vibrante mondo del calcio, ogni mossa sul mercato di trasferimento può definire le sorti di una squadra per le stagioni a venire.

È il caso del Milan, che in questa sessione di calciomercato di gennaio mira ad ampliare il proprio centrocampo, gettando le reti oltre i confini italiani.

Gli obiettivi

Nonostante l’interesse iniziale per Billing del Bournemouth, accasatosi al Napoli in questi giorni, come riporta Sky Sport, il Milan volge ora lo sguardo verso Lucas Gourna-Douath, mediano del Salisburgo.

Il profilo

Nato nel 2003, il centrocampista francese ha impressionato per le sue prestazioni in Austria, dopo un trasferimento dal Saint-Etienne nell’estate del 2022 per una cifra intorno ai 13 milioni di euro.

Le caratteristiche

Lucas Gourna-Douath si è messo in mostra come uno tra i giovani centrocampisti più promettenti in circolazione. La sua esperienza comprende già 16 presenze in Champions League, che includono scontri anche con squadre italiane come l’Inter nell’edizione 2023/2024. Nella stagione attuale il francese ha accumulato 22 presenze in tutte le competizioni, dimostrando un’affidabilità che trascende la sua giovane età. Benché non sia particolarmente prolifico sotto rete, con soli 2 gol in 89 partite con il Salisburgo, il suo ruolo davanti alla difesa è stato cruciale nel controllo del gioco e nella fase difensiva. Prima di unirsi al Salisburgo, Gourna-Douath ha indossato la maglia del Saint-Etienne per 61 partite, segnando un gol, e ha rappresentato la nazionale Under 21 francese in tre occasioni.

