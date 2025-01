Vlahovic al Milan, l’indiscrezione che scuote il mercato: sogno o mossa possibile?

Anche ieri è emersa la mancanza nell’organico rossonero di un centravanti che riesca a garantire un certo numero di reti.

Nel mondo del calcio, i rumors di mercato offrono sempre spunti interessanti e anticipazioni sugli eventuali movimenti delle squadre, in special modo quando si parla di trasferimenti di giocatori di calibro internazionale.

Uno di questi casi riguarda Dusan Vlahovic, attaccante serbo, il cui futuro sembra essere al centro di discussioni e analisi da parte di esperti e tifosi. Peppe Di Stefano, noto giornalista di Sky Sport, ha offerto il suo punto di vista sulla questione, suscitando interesse e curiosità dato il calibro del giocatore e le squadre coinvolte.

La situazione

L’attaccante serbo si trova attualmente in un momento cruciale della sua carriera, legato alla Juventus fino al 2026. Le difficoltà incontrate nelle ultime stagioni con diversi allenatori hanno sollevato interrogativi sul suo futuro e possibilità nel panorama calcistico italiano ed europeo. Il rendimento non ottimale di Vlahovic ha spinto a riflessioni su possibili cambi di casacca che potrebbero beneficiare sia il giocatore che le squadre interessate.

Il nodo

La scadenza del suo contratto si avvicina e tra l’altro l’accordo tuttora in vigore prevede uno stipendio a salire: se l’ex Fiorentina restasse in bianconero, nella prossima stagione peserebbe tantissimo sul bilancio col suo stipendio.

L’interesse del Milan

Nonostante non sia stata avviata alcuna trattativa ufficiale, il Milan emerge come una possibile destinazione per l’attaccante serbo. La situazione al momento è che non c’è una trattativa: i rossoneri sono ancora in fase di valutazione ma la cosa rappresenta comunque un tema caldo per il mercato, è quanto ha riferito Peppe Di Stefano in un video sul canale YouTube di Carlo Pellegatti.

