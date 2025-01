Milan su Kyle Walker ma solo ad una condizione

Il capitano dei Citizens ha rivelato di voler chiudere la carriera in un altro paese: i rossoneri fiutano il colpaccio.

Nel vibrante mondo del calcio, le notizie di mercato si susseguono con rapidità e tra queste spicca la volontà di Kyle Walker di cercare nuove sfide lontano dall’Inghilterra.

La conferma giunge direttamente dalla bocca del suo attuale tecnico, Pep Guardiola, che ha illustrato la ragione per cui il difensore non ha fatto parte della formazione impegnata nell’incontro contro il Salford City, terminato con un netto 8-0 per i Citizens.

Idee rossonere

Il nome del capitano del Manchester City è stato accostato subito a tante grandi squadre tra cui anche il Milan. I rossoneri al momento sembrano avere altre priorità ma le voci si susseguono senza sosta. Il mercato del club meneghino è letteralmente in fermento sia in entrata che in uscita.

In attacco

C’è da registrare lo stallo nella trattativa che vedrebbe Noah Okafor trasferirsi al Lipsia. La frenata nelle ultime ore getta ombre sul completamento dell’operazione, rivelando una certa indecisione da parte del club tedesco. Questo intoppo, come riporta Sky Sport, non sembra influenzare direttamente i piani offensivi del Milan: la dirigenza continua a considerare Marcus Rashford come principale obiettivo per il proprio attacco. Le ambizioni del club rossonero rimangono alte, sebbene il mercato possa riservare sorprese fino all’ultimo.

Interesse per Walker

Il Milan, sempre attento a rafforzare il proprio organico, in realtà già qualche settimana fa aveva posto gli occhi su Kyle Walker: l’inglese era visto come possibile sostituto di Tomori, il cui futuro era stato al centro di voci che lo vedevano in uscita. La situazione potrebbe essere cambiata visto che con il nuovo allenatore, Sergio Conceicao, Tomori è considerato un punto fermo nella difesa rossonera. Malgrado ciò, non è certo che l’ex Chelsea resti a Milano considerato che la Juventus resta disposta a offrire 20 milioni di euro per assicurarselo.

