Colpo di scena Milan: Walker in rossonero? Il ruolo decisivo di Ibrahimovic e un dettaglio che fa riflettere

Le voci di mercato relative al capitano dei Citizens si susseguono ad un ritmo folle: ecco le ultime provenienti dall’Inghilterra.

Nelle ultime ore, il calciomercato europeo ha registrato una mossa sorprendente che potrebbe vedere uno dei pilastri della difesa del Manchester City, Kyle Walker, trasferirsi al Milan.

Un’operazione che, se confermata, segnerebbe un notevole colpo di scena sul panorama calcistico internazionale, evidenziando l’ambizione dei rossoneri di rafforzare la squadra con elementi di esperienza e qualità indiscussa.

La strategia del Milan

Il Milan sembra aver messo gli occhi su Kyle Walker, difensore di calibro internazionale, per rafforzare il proprio reparto arretrato. Gli emissari del club lombardo sono al lavoro per formulare e presentare un’offerta convincente al giocatore e al suo attuale club, il Manchester City.

La situazione

Nonostante le voci che lo collegano a possibili destinazioni esotiche, come l’Arabia Saudita, sembra che al momento il Milan sia l’unico club realmente impegnato a definire l’acquisto di Walker. Quest’ultimo, tra l’altro, oggi non si è allenato con il Manchester City, alimentando ulteriormente le voci su un suo imminente addio ai Citizens.

Il ruolo dello svedese

Zlatan Ibrahimovic, icona del calcio mondiale e attualmente Senior Advisor di RedBird nel Milan, sembra svolgere un ruolo chiave in questa trattativa. La sua influenza e il suo peso all’interno del club sono noti, e la sua partecipazione attiva nel tentativo di portare Walker a Milano testimonia l’importanza che il Milan attribuisce a questa potenziale acquisizione.

L’offerta

Secondo quanto rivelato dal giornalista inglese Mike McGrath del The Telegraph, il club rossonero si sta attivamente impegnando per assicurarsi le prestazioni del terzino inglese, classe 1990. Stando alle informazioni, la proposta del Milan consisterebbe in un contratto della durata di due anni e mezzo per il terzino, che lo legherebbe alla maglia rossonera fino al 30 giugno del 2027. Il collega inglese sostiene che già nei primi giorni della prossima settimana la trattativa può entrare nel vivo.

