Milan su Rashford: dipende tutto da Furlani, ecco la cifra stanziata

Sono giorni di mercato infuocati per il club rossonero: le voci corrono incontrollate ma l’interesse per l’attaccante inglese è reale.

Nel vibrante mondo del calcio, dove il mercato dei trasferimenti si trasforma in un incessante teatro di trattative e strategie, il Milan emerge come protagonista di interessanti manovre in vista della prossima stagione.

Lo scenario delineato da Gianluigi Longari, esperto di calciomercato di Sportitalia, offre uno spaccato sulle ambizioni e le sfide che attendono il club rossonero, mettendo in luce dinamiche di budget, trattative e potenziali acquisti.

La possibile partenza

Nel tessuto delle strategie rossonere c’entra anche Samuel Chukwueze, la cui permanenza al Milan appaia tutt’altro che certa. L’acquisto più caro della scorsa estate continua a non riuscire ad incidere anche se al momento non si registrano offerte per lui.

Cessione discutibile

Il Milan è vicino a perfezionare la cessione di Noah Okafor al Lipsia: questa trattativa permetterebbe ai rossoneri di liberare una casella in attacco e di risparmiare il suo stipendio. La peculiarità di questo accordo risiede nell’ammontare del diritto di riscatto: questo è fissato a 25 milioni di euro, una cifra che Longari considera molto alta. C’è dello scetticismo, dunque, sul fatto che lo svizzero possa avere un impatto tale da convincere il club tedesco ad esercitare il riscatto.

Il nodo Rashford

La situazione di Marcus Rashford assume i contorni di un vero e proprio rebus. Sebbene l’attaccante inglese emerga come una pedina desiderata dal club, i vincoli finanziari giungono a delineare un ostacolo non indifferente. Secondo il giornalista, il Milan ha intenzione di spendere una cifra che si aggira attorno ai 5-6 milioni di euro per coprire lo stipendio del giocatore: la distanza dall’attuale ingaggio percepito dall’attaccante si mostra significativa. Nonostante ciò, l’ottimismo transpare dalla convinzione del Milan di poter offrire un progetto sportivo tanto allettante da persuadere Rashford a rivisitare le sue pretese economiche. In parallelo, il Barcellona emerge come rivale nella corsa al giocatore, aggiungendo ulteriore pepe alla vicenda.

