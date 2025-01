Milan, parte l’offensiva per il difensore della Serie A: l’offerta

Il Milan punta su un giovane difensore che potrebbe rivoluzionare la retroguardia rossonera: ecco i dettagli di una trattativa che fa discutere.

In un panorama calcistico costantemente affamato di nuovi talenti e affari strategici, il Milan emerge con una mossa che potrebbe rivelarsi cruciale per il suo futuro difensivo.

La squadra rossonera mostra un interesse marcato per un solido difensore in forza all’Empoli, evidenziando la volontà del club di rafforzare la propria retroguardia con elementi giovani e promettenti.

L’obiettivo

Come riporta Geo Team, il Milan ha messo gli occhi su Saba Goglichidze, difensore centrale che attualmente milita nell’Empoli, mettendo in moto la macchina delle trattative per assicurarsi le sue prestazioni.

La strategia

Il giocatore georgiano, che ha attirato l’attenzione per le sue prestazioni in Serie A, rappresenta un potenziale rinforzo di qualità per la difesa rossonera. Il club sembra essere pronto a fare il grande passo, anticipando la concorrenza per garantirsi un difensore di prospettiva.

La trattativa

Il Milan ha avviato ufficialmente i contatti con l’Empoli solamente pochi giorni fa, manifestando un concreto interesse per Goglichidze. La proposta rossonera ammonta a 15 milioni di euro, una cifra che testimonia il forte desiderio del club di aggiungere il giocatore al proprio organico. L’idea è quella di lasciarlo maturare per ulteriori sei mesi nell’ambiente toscano per poi aggregarlo alla squadra di Conceicao a partire dalla prossima estate: questa strategia, oltre a facilitare l’adattamento del giocatore, permette all’Empoli di beneficiare delle sue prestazioni per la restante parte della stagione.

