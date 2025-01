Rebus Rashford: il Milan ha una carta da giocarsi

Un incontro decisivo potrebbe cambiare il mercato. Ma cosa nasconde davvero il futuro dell’attaccante inglese?

Nel panorama del calcio internazionale, poche storie catturano l’immaginazione quanto le complesse trattative di trasferimento.

Quando un giocatore del calibro di Marcus Rashford diventa il fulcro delle discussioni di mercato, il mondo presta attenzione.

La situazione

Il Milan è emerso come uno dei club interessati ad accaparrarsi le prestazioni dell’attaccante inglese già a partire da questa finestra di calciomercato. Un interesse che, a quanto pare, vede coinvolti grandi nomi e una strategia di mercato decisamente ambiziosa.

Tante soluzioni

Rashford è in uscita dal Manchester United: i Red Devils hanno aperto alla possibilità di darlo in prestito gratuito per la parte restante di questa stagione. L’inglese potrebbe essere orientato a intraprendere una nuova sfida nella Serie A italiana, ma restano aperte le porte a diverse possibilità in Europa. Il suo agente sta trattando con vari club, lasciando aperta la potenzialità di offerte anche da club dell’Arabia Saudita, dove Rashford potrebbe guadagnare uno stipendio notevolmente più elevato rispetto a quello attuale.

Il legame

Zlatan Ibrahimovic, come riporta la Gazzetta dello Sport, potrebbe giocare un ruolo chiave nelle discussioni riguardanti il trasferimento di Rashford al Milan. I due hanno giocato insieme quando lo svedese era nel Manchester United: ora Ibrahimovic non ha esitato a dare il suo benestare per l’operazione. La loro esperienza condivisa in Inghilterra ha lasciato un segno indelebile sull’inglese, che in passato ha descritto Ibrahimovic come il compagno di squadra più importante della sua carriera, lodandone la mentalità e l’impatto sulla sua crescita professionale.

