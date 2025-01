Milan, Rashford o Walker. Ne può arrivare solo uno, ecco chi secondo la Gazzetta

La Gazzetta dello Sport di oggi apre con il ballottaggio per il mercato del Milan. Sará questione di esigenze perché, in quanto entrambi extra EU se ne potrà tesserare solo uno: chi?



Il Milan si trova di fronte a una decisione fondamentale per il futuro della squadra: scegliere tra Marcus Rashford e Kyle Walker. Entrambi i giocatori sono obiettivi concreti per il club, ma le regole sugli extracomunitari nati in Inghilterra limitano il club rossonero a tesserarne uno solo. Mentre inizialmente l’attaccante sembrava la priorità, il recente incontro tra dirigenza e tecnico Sergio Conceiçao ha portato a nuove riflessioni.

Nodi economico-tattici



Il confronto tra Rashford e Walker è serrato. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan è in contatto con il Manchester United per valutare il contributo economico che i Red Devils potrebbero offrire per l’ingaggio di Rashford. Dall’altra parte, il Manchester City è disposto a liberare Walker a costo zero, poiché il difensore inglese è pronto a intraprendere una nuova avventura all’estero. La scelta finale dipenderà dalle condizioni economiche e dalle esigenze tattiche del tecnico.

Rivali



Rashford è un nome che interessa non solo al Milan, ma anche a club di grande prestigio come Tottenham, Barcellona e Borussia Dortmund. Il suo ex compagno di squadra a Manchester, Zlatan Ibrahimovic, ha elogiato le sue qualità, definendolo un giocatore capace di fare la differenza in attacco. Walker, invece, rappresenterebbe un rinforzo importante per la difesa, portando esperienza e leadership nel reparto arretrato rossonero.

Milan, che ti serve?



La decisione finale su chi tra Rashford e Walker vestirà la maglia del Milan dipenderà dalla sintesi tra la necessità tecnica e le opportunità economiche. La squadra ha bisogno di rinforzi, e la dirigenza rossonera deve ponderare bene quale dei due calciatori possa essere più utile per gli obiettivi stagionali. Al momento il complesso piano che porta a Marcus Rashford resta il più percorribile.

