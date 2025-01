Milan, Okafor ai saluti. La giornata di oggi può sbloccare due nomi in ingresso

Dopo un weekend di carte bollate, oggi sarà la giornata di Noah Okafor al Lipsia. Cosa cambia per il Milan e le cifre definitive dell’accordo.

Il Milan ha raggiunto un accordo per cedere Noah Okafor in prestito al Lipsia con un diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro.

Dopo aver definito gli ultimi dettagli nelle scorse ore, il trasferimento è ormai ufficiale, e l’attaccante svizzero partirà oggi per la Germania. La cessione segna la fine della sua non lunghissima esperienza in rossonero, dove non è mai riuscito ad imporsi come sperato.

I numeri al Milan

Arrivato nell’estate del 2023, Okafor ha trascorso 18 mesi al Milan, ma il suo impatto non è stato quello atteso. In 52 partite giocate con la maglia del Milan, ha segnato 7 gol e fornito 5 assist, ma il suo rendimento non ha mai convinto pienamente. Le sue marcature sono state tutte in Serie A, con 3 gol decisivi arrivati nei minuti finali contro Udinese, Lazio e Torino.

Ai saluti

I motivi di questa difficoltà vanno ricercati sia nei problemi fisici che hanno condizionato il suo percorso, sia nel rapporto mai decollato con l’allenatore Fonseca. Il giocatore non è mai riuscito a trovare una continuità di gioco e ha spesso faticato a ritagliarsi uno spazio nelle gerarchie della squadra rossonera.

Asse Milan-Red Bull

Ora, Okafor cercherà di rilanciarsi in Bundesliga, con la speranza di trovare la continuità che gli è mancata a Milano. Il Red Bull Lipsia rappresenta per lui una nuova opportunità per dimostrare il suo valore e magari tornare protagonista a livello internazionale. Per il Milan, l’affare Okafor tra acquisto e cessione è sempre avvenuto con i team della galassia Red Bull; Salisburgo (da cui è arrivato anche Pavlovic) e Lipsia. I rossoneri hanno due obbiettivi in questi team: Amar Dedic, terzino polivalente del Salisburgo e il solito Benjamin Sesko; centravanti di indubbio valore, ma costoso, del Lipsia.

Leggi l’articolo completo Milan, Okafor ai saluti. La giornata di oggi può sbloccare due nomi in ingresso, su Notizie Milan.