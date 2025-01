Il Milan presenterà un offerta definitiva allo United per Rashford. Le ultimissime

Questa prima metà di settimana sará decisiva per trovare la quadra con gli inglesi mentre col giocatore sono già state fissate delle certezze. Le ultimissime e gli appuntamenti di oggi.

Il calciomercato del Milan si fa sempre più interessante, con il club rossonero che sta valutando l’ingaggio di un attaccante o di un difensore britannico.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Marcus Rashford e Kyle Walker sono i due principali obiettivi, ma la squadra rossonera può tesserare un solo giocatore britannico in questa finestra di mercato. La decisione finale dipenderà dalle esigenze tattiche dell’allenatore Sérgio Conceição, che sta ponderando quale dei due possa essere più utile per il Milan.

Separato in casa

Rashford sta attraversando un periodo difficile al Manchester United, dove non è stato convocato per la partita di FA Cup del weekend contro l’Arsenal. La separazione con il club sembra ormai inevitabile, con il Manchester United che cerca di risolvere la situazione. La possibilità che Rashford possa lasciare la Premier League in prestito è concreta, ma il club inglese preferirebbe una soluzione definitiva, come una cessione, magari con un parziale contributo sugli stipendi da parte del club acquirente.

Concretizzare il vantaggio

Il Milan sembra essere molto interessato a Rashford, e lo stesso giocatore ha manifestato un forte gradimento verso il trasferimento a Milano, comunicandolo a Zlatan Ibrahimović, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. Nonostante ciò, il suo entourage sta valutando anche altre opzioni, con il Tottenham, il Barcellona ed il Borussia Dortmund come possibili destinazioni. Il Milan, quindi, non è l’unica squadra su cui Rashford sta puntando, anche se l’interesse sembra reciproco ed il Milan ha già fissato delle certezze col giocatore ed il fratello procuratore.

Oggi e domani

Il Milan dovrà decidere nei prossimi giorni se affondare il colpo su Rashford o se optare per altre soluzioni. Un incontro con il Manchester United è previsto al massimo domanj per discutere della partecipazione del club inglese al pagamento dello stipendio del giocatore fino alla fine della stagione. In base a queste discussioni, il Milan prenderà una decisione definitiva anche inerente alla formula economica per un Futuro riscatto, con la speranza di rafforzare la propria squadra con un giocatore di grande talento come Rashford.

Leggi l’articolo completo Il Milan presenterà un offerta definitiva allo United per Rashford. Le ultimissime, su Notizie Milan.