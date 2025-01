Milan, Simon Kjaer annuncia il suo ritiro. Le sue parole vanno dritte verso il suo Milan

Il difensore danese si ritira dal calcio giocato. Dopo l’ultima partita a San Siro dello scorso maggio a San Siro, Kjaer non è più tornato in campo. Le sue parole verso i rossoneri sono significative.

Simon Kjaer ha ufficialmente annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. In un’intervista a TV 2 Sport, il difensore danese ha dichiarato che è arrivato il momento giusto per chiudere la sua carriera.

Dopo la scadenza del suo contratto con il Milan lo scorso 30 giugno, Kjaer è rimasto svincolato, e ora ha deciso di mettere fine alla sua avventura calcistica, che ha vissuto tra alti e bassi, ma sempre con grande determinazione.

La scelt

Il centrale danese ha rivelato che, nonostante abbia ricevuto proposte da club di alto livello, inclusi alcuni impegnati in Champions League, nessuna di queste lo ha convinto a continuare. Kjaer ha sottolineato che nella sua mente c’era solo un obiettivo e che la sua decisione di ritirarsi è arrivata in un momento in cui sentiva di aver dato tutto nel calcio, e di non essere più motivato a continuare.

L’ ultima in rossonero

L’ultima partita ufficiale di Kjaer con il Milan risale al 25 maggio scorso, contro la Salernitana a San Siro. Un ricordo indelebile per il difensore, che ha voluto chiudere il cerchio nel suo stadio, con la maglia rossonera. Nonostante le difficoltà degli ultimi anni, dovute anche ad infortuni, l’esperienza con il Milan ha rappresentato il culmine della sua carriera, ed il suo epilogo era già scritto a caratteri rossoneri.

Le parole

Simon Kjaer lascia il calcio con la consapevolezza di aver scritto pagine importanti nella sua carriera, non solo con il Milan, ma anche con la Nazionale danese. Queste le parole del 36enne danese: Nella mia testa c’era di chiudere la carriera al Milan. Sapevo benissimo che da lì alla ricerca di qualcos’altro ero così lontano nei miei pensieri e nel processo nella mia testa che non avrei potuto avere un finale migliore. La fine l’ho avuta a San Siro e quell’esperienza… sapevo benissimo che quella era la mia fine“.

