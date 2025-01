Milan, il Lipsia riscatterà mai Okafor? I perché della cifra del riscatto

Sta facendo molto discutere la modalità che ha portato Noah Okafor alla cessione al Lipsia. La cifra per il riscatto è sicuramente inaspettata ma rappresenta una scelta ben precisa in casa Milan.

Il Milan sta facendo spazio nella propria rosa in vista dei prossimi movimenti di calciomercato. Uno dei giocatori che lascia il club rossonero è Noah Okafor, attaccante svizzero classe 2000, che si trasferisce al RB Lipsia.

La notizia è stata confermata dalla Gazzetta dello Sport, che ha riportato che il giocatore è oggi in procinto di partire per la Germania, dove svolgerà le visite mediche prima di unirsi alla squadra allenata da Marco Rose.

L’anno e mezzo al Milan

Okafor era stato acquistato dal Milan nell’estate del 2023 per 15,5 milioni di euro dal RB Salisburgo, club austriaco che, come il Lipsia, è di proprietà della RedBull. Tuttavia, il suo impatto in Italia non è stato quello sperato: in 52 presenze complessive con il Milan, ha collezionato solo 13 partite da titolare, segnando 7 gol e fornendo 5 assist. La sua permanenza al Milan è stata dunque caratterizzata da un utilizzo limitato e da un rendimento discontinuo pur con qualche gol pesante.

L’ accordo col Lipsia

Il passaggio di Okafor al Lipsia avverrà con la formula del prestito, ma con un’opzione di riscatto fissata a 25 milioni di euro. Questa formula offre ai tedeschi la possibilità di acquistare definitivamente il giocatore al termine della stagione, se decideranno di riscattarlo. Per Okafor, questo trasferimento rappresenta una nuova opportunità di rilancio, con la speranza di trovare più spazio e continuità in Bundesliga.

I perché di quella cifra

Il futuro di Okafor dipenderà da come si svilupperà la sua stagione al Lipsia. Se il giocatore dovesse convincere con le sue prestazioni, il riscatto potrebbe seriamente concretizzarsi, portando a una vendita molto vantaggiosa per il Milan. Se le cose andassero bene, la plusvalenza sarebbe notevole. Se, invece, lo svizzero a Lipsia non dovesse ingranare, il Milan potrebbe rimetterlo sul mercato in estate perlomeno rientrando del costo a bilancio del giocatore. In ogni caso da quella cifra messa nero su bianco per il riscatto, i rossoneri possono solo che guadagnarci.

